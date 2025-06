Il pontefice in Piazza San Pietro: "Il cuore della Chiesa è straziato, c'è rischio barbarie"

Al termine dell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha lanciato un appello per la pace. “Bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati” ha detto il pontefice. “In realtà poiché nella guerra odierna si fa uso di armi scientifiche di ogni genere” e “la sua atrocità minaccia di condurre i combattenti a una barbarie di gran lunga superiore a quella dei tempi passati”, ha aggiunto Prevost. “In nome della dignità e del diritto internazionale ripeto ai responsabili ciò che soleva dire Papa Francesco: ‘La guerra è sempre una sconfitta’ le parole del Santo Padre. Infine Prevost ha citato Pio XII dicendo che “nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata