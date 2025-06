Prevost nel corso dell'udienza giubilare nella Basilica di San Pietro

“In questi giorni giungono notizie che destano molta preoccupazione. Si è gravemente deteriorata la situazione in Iran e in Israele. In un momento così delicato desidero rinnovare con forza un appello alla responsabilità e alla ragione“. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’udienza giubilare nella Basilica di San Pietro.

