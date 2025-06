Prevost all'udienza giubilare nella Basilica di San Pietro: "Si favoriscano sicurezza e dignità per tutti"

Papa Leone XIV nel corso dell’udienza giubilare nella Basilica di San Pietro ha parlato della guerra in Medio Oriente: “L’impegno per costruire un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare va perseguito attraverso un incontro rispettoso e un dialogo sincero per edificare una pace duratura fondata sulla giustizia, sulla fraternità e sul bene comune. Nessuno dovrebbe mai minacciare l’esistenza dell’altro. È dovere di tutti i Paesi sostenere la causa della pace, avviando cammini di riconciliazione e favorendo soluzioni che garantiscano sicurezza e dignità per tutti”.

