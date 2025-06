Prevost: "Invochiamo lo spirito dell'amore e della pace perché apra frontiere, abbatta i muri, dissolva l'odio"

Papa Leone XIV ha presieduto la Messa di Pentecoste in piazza San Pietro. “Dove c’è l’amore non c’è spazio per pregiudizi, per la logica dell’esclusione che vediamo emergere purtroppo anche nei nazionalismi politici“, ha detto il Pontefice durante l’omelia. “Invochiamo lo spirito dell’amore e della pace perché apra frontiere, abbatta i muri, dissolva l’odio”, ha aggiunto Prevost parlando davanti a una piazza gremita di fedeli.

