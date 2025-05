L'omelia in inglese: "Siamo una comunità". E l'applauso dei porporati all'uscita

Il primo giorno dopo l’elezione di Papa Leone XIV. Alle 11 Robert Francis Prevost, 69 anni e primo pontefice nordamericano, ha presieduto la Missa Pro Ecclesia a Romano Pontefice con i cardinali nella Cappella Sistina in Vaticano. Il Santo Padre non indossa le scarpe rosse, ma un paio di calzature nere e la croce pastorale realizzata per Benedetto XVI e usata successivamente anche da Papa Francesco. “Siamo una comunità, amici di Gesù” ha detto Prevost iniziando la sua omelia parlando in inglese. Prima di lasciare l’altare il Pontefice ha cantato il ‘Regina Coeli’. All’uscita i porporati presenti hanno applaudito Papa Leone XIV.

