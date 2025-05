Mattarella: "Da esperienza Sud del mondo faro acceso su deboli illuminati da Francesco"

La politica italiana si congratula con Robert Francis Prevost, eletto 267esimo Papa della storia della Chiesa cattolica. “Rivolgo i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l’inizio del suo pontificato. n un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità. Un’eredità spirituale che si raccoglie nel solco tracciato da Papa Francesco, e che l’Italia guarda con rispetto e speranza” ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Santo Padre, Le porgo le felicitazioni mie personali e del Governo italiano per la Sua elezione al Soglio di Pietro”. Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella lettera inviata a Sua Santità Papa Leone XIV. “I Signori Cardinali, guidati dallo Spirito Santo, hanno individuato nella Sua persona la guida della Chiesa universale – le parole della premier -. Lo hanno fatto consapevoli del fatto che il mondo sta affrontando un ‘tornante della storia tanto difficile quanto complesso’, come ha ricordato il Cardinale Decano nell’omelia pronunciata durante la Messa pro eligendo Romano Pontifice, caratterizzato da sfide epocali che mettono in discussione le nostre certezze e richiamano chiunque ha responsabilità a scelte coraggiose per il bene dei popoli”.

“Nel partecipare al ‘gaudium magnum’ annunziato pochi momenti fa alla cristianità e al mondo dal cardinale protodiacono, desidero far giungere, anche a nome del popolo italiano, fervidi auguri per un lungo e fecondo pontificato, oltre che per il benessere spirituale e personale di Vostra Santità. Gli italiani hanno vissuto in spirito di spontanea e profonda adesione il dolore per la scomparsa di papa Francesco. All’inizio di un nuovo cammino di servizio petrino all’unità della Chiesa, fin d’ora desideriamo accompagnare Vostra Santità, certi che a nessuna donna e a nessun uomo di buona volontà, mancheranno la preghiera e l’affettuosa vicinanza del Papa”. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Papa Leano XIV. “Sono certo – aggiunge – che la lunga esperienza nel sud del mondo che Vostra Santità ha maturato anche in veste di missionario manterrà accesso quel faro verso i più deboli e dimenticati che Papa Francesco aveva voluto illuminare fin dall’inizio del proprio pontificato”.

Le congratulazioni di Salvini e Tajani

Congratulazioni anche dal vicepremier Salvini. “In piazza San Pietro, emozionato e commosso. ‘Pace disarmata e disarmante’ ha invocato il Santo Padre, benedicendo centinaia di migliaia di fedeli in una piazza straordinaria. Buona missione Papa Leone XIV!” ha scritto il leader della Lega. “La pace sia con voi! Con queste parole inizia il pontificato di Papa Leone XIV. Ringraziamo Dio per aver dato un nuovo Vescovo a Roma e una nuova guida alla Chiesa Cattolica. Pregherò per lui, vicario di Cristo e successore di Pietro” ha scritto invece su X il ministro degli Esteri Tajani.

Gli auguri di Conte, Renzi e Prodi

“‘Una pace disarmata, una pace disarmante, umile e perseverante’. Queste le prime parole, chiare, coraggiose di Papa Leone XIV. Irrompono con grande forza nei nostri cuori, nelle nostre menti, nel linguaggio del nostro tempo dominato sempre più da tristi parole: armi, guerra, morte”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte sui social. “Papa Leone XIV. Emozione e speranza in tutto il mondo. Come cattolico prego per la sua missione pastorale. Come politico auguro buon lavoro. Come cittadino del mondo spero che riesca a portare pace e giustizia. Buon lavoro Papa Prevost” ha scritto invece il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Ho ascoltato da Pechino, con gioia e speranza, le parole di pace, di universalità e di richiamo alla via segnata da Papa Francesco pronunciate da Leone XIV. Un nome non scelto a caso che lo lega alla spinta verso il rinnovamento della società che Leone XIII aveva indicato nella Rerum Novarum” ha invece detto l’ex premier Romano Prodi.

