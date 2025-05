Le tappe che seguono l'elezione del Pontefice. Dalla Stanza delle lacrime alla formula 'Habemus Papam'

Il Conclave si conclude con l’elezione del nuovo Papa e con la sua accettazione. Dopo la sua proclamazione, il Pontefice neoeletto si ritira nella ‘Stanza delle lacrime’, ovvero nella sacrestia della Cappella Sistina, per indossare per la prima volta la talare bianca e i paramenti (tipicamente l’abito corale e la stola), con i quali si presenterà in pubblico dalla Loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro.

La ‘Stanza delle lacrime’ è diventata famosa con questo nome perché, si presume, che in questa stanza il neo-pontefice scoppi in lacrime per l’emozione e per il peso della responsabilità del ruolo che è chiamato a svolgere. Nella sacrestia vengono predisposti abiti e paramenti papali di tre diverse misure, così che almeno un completo possa approssimativamente adattarsi alla taglia del nuovo eletto.

Some shots from two important rooms tied to the election of a new Pope: the Sistine Chapel, now prepared for the conclave, and the “Room of Tears”, a small room next to the Sistine Chapel where the Pope dons the white papal vestments for the first time. pic.twitter.com/i1dtRq6i5l

