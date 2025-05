Oggi ne è prevista un'altra, Vesco: "Nessuna fretta per fumata bianca"

Conto alla rovescia per l’inizio del Conclave, mercoledì 7 maggio, per l’elezione del nuovo Papa. Oggi in Vaticano in programma due congregazioni dei cardinali in vista dell’extra omnes di mercoledì: la prima è iniziata alle 9.

Cardinale Vesco: “Nessuna fretta per fumata bianca”

“Non c’è fretta per la fumata bianca, speriamo di avere un buon Papa”. Lo ha detto il cardinale ‘maratoneta’ Jean Paul Vesco arrivando alla Congregazione dei cardinali in Vaticano. Per quanto riguarda la doppia riunione di oggi il porporato ha detto: “L’obiettivo è continuare ad ascoltarci”.

Il cardinale Sako : “Ci vorranno 3-4 giorni per nuovo Papa”

Il nuovo Papa dovrà essere “un padre, un pastore per la sfide di oggi, difendere i poveri e affermare la pace. Il Papa deve leggere i segni dei tempi e non essere chiuso nel palazzo” ha detto invece il cardinale Louis Raphaël Sako arrivando alla Congregazione del lunedì mattina in Vaticano. In merito ai tempi del Conclave il porporato ha aggiunto: “Speravo in 2-3, ma credo ce ne vorranno 3 o 4”.

Cittadino Usa cerca autografo del prossimo Papa su palle da baseball

Tra le curiosità di questa mattina la presenza all’ingresso di un cittadino americano, Jason, che i è presentato con una scatole di palle da baseball da farsi autografare dai porporati. “La mia speranza – ha affermato – è che su una di queste palle ci sia l’autografo di quello che sarà il prossimo Papa”.

