Il prelato inglese contro il presidente Usa. Poi sui tempi del voto: "Nessuna idea"

Mentre si prepara al Conclave 2025, il cardinale Timothy Ratcliffe commenta l’immagine del presidente Usa Donald Trump vestito da Papa, apparsa sui social della Casa Bianca. “Cosa penso dell’immagine di Trump vestito da Papa? Indicibile”, risponde alla domanda di un giornalista sull’immagine generata dall’IA.

La risposta del porporato poco prima di entrare nell’Aula del Sinodo in Vaticano per le ultime riunioni della Congregazione dei Cardinali prima del Conclave. Poi sui tempi del voto risponde in italiano: “Nessuna idea”.

