I porporati si riuniranno il 7 maggio per eleggere il nuovo pontefice

Il Vaticano ha diffuso un video che mostra i preparativi nella Cappella Sistina in vista dell’elezione del successore di Papa Francesco. La morte di un pontefice dà inizio a un rituale secolare che prevede il giuramento solenne dei cardinali chiamati a eleggere il successore, la perforazione delle schede elettorali con ago e filo dopo il conteggio e la loro combustione per produrre il fumo bianco o nero che segnala l’elezione del nuovo leader dei 1,3 miliardi di cattolici nel mondo. Dopo ogni due turni di votazione nella Cappella Sistina, le schede dei cardinali vengono bruciate in un forno speciale per comunicare l’esito al mondo esterno. Il conclave inizierà il 7 maggio. Se non verrà eletto alcun pontefice, le schede elettorali verranno mescolate con cartucce contenenti perclorato di potassio, antracene (un componente del catrame di carbone) e zolfo per produrre fumo nero. Se invece verrà eletto il Santo Padre, le schede bruciate verranno mescolate con clorato di potassio, lattosio e resina di cloroformio per produrre fumo bianco.

