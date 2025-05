Nato in Algeria nel 1958, è l'arcivescovo Metropolita di Marsiglia. Potrebbe rappresentare la continuità con il precedente pontificato nel nome del dialogo interreligioso e dell'attenzione al Mediterraneo

Potrebbe rappresentare la continuità di Papa Francesco nel nome del dialogo interreligioso e dell’attenzione al Mediterraneo. Il cardinale Jean-Marc Aveline, arcivescovo Metropolita di Marsiglia (Francia), è nato il 26 dicembre 1958 a Sidi Bel Abbès (diocesi di Oran, in Algeria).

Chi è il cardinal Aveline

È stato ordinato sacerdote il 3 novembre 1984 per l’Arcidiocesi di Marsiglia. Dopo l’ordinazione, ha ricoperto vari incarichi ministeriali. E sono proprio questi a tracciare il profilo del cardinale Aveline. Dopo l’ordinazione è stato professore di teologia e Direttore degli studi del Seminario interdiocesano a Marsiglia e Membro dell’équipe pastorale della parrocchia Saint-Marcel a Marsiglia (1986-1991); Vicario Episcopale per la formazione permanente e Membro dell’équipe pastorale della parrocchia Saint-Pierre – Saint-Paul a Marsiglia (1987-2007); Responsabile del Service diocésain des vocations e Delegato diocesano per i seminaristi (1991-1996); Fondatore e Direttore dell’Institut de sciences et de théologie des religions di Marsiglia (ISTR) (1992-2002);.

Direttore dell’Institut Saint-Jean, che diventerà nel 1998 Institut Catholique de la Méditerranée, polo associato alla Facoltà di Teologia di Lyon (1995-2013); Insegnante alla Facoltà di Teologia dell’Université Catholique de Lyon (1997-2007). Dal 2007 è anche Vicario Generale di Marseille. Dal 2008 al 2012 è stato Consultore presso il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Il 19 dicembre 2013 è stato eletto alla Chiesa titolare di Simidicca e nominato Vescovo Ausiliare di Marsiglia. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 26 gennaio 2014. L’8 agosto 2019 il Santo Padre Francesco lo ha nominato Arcivescovo Metropolita di Marseille (Francia). Da Papa Francesco è stato creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 27 agosto 2022, del Titolo di S. Maria ai Monti.

