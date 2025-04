La missionaria, che vive in Thailandia dal 1966, ricorda il Pontefice scomparso

“Papa Francesco era un uomo forte che non aveva paura di dire ciò che pensava”. Lo ha descritto così Suor Ana Rosa Sivori, missionaria salesiana e cugina del Pontefice appena scomparso. Originaria di Buenos Aires, in Argentina, suor Ana Rosa è arrivata in Thailandia nel 1966 e ha lavorato come missionaria in diverse parti del Paese. Suor Ana Rosa Sivori ha fatto da traduttrice a Francesco durante la sua visita in Thailandia nel 2019.

