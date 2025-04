Da Maradona a Bono Vox, il Pontefice ha ricevuto molte celebrità

Un Pontefice moderno, con le passioni di un uomo comune. Papa Francesco, scomparso lunedì mattina, era un grande tifoso di sport, di calcio in particolare, del San Lorenzo e della Nazionale argentina. Tra i suoi tanti incontri quello con la leggenda del calcio argentino, Diego Armando Maradona ma anche quello in Piazza San Pietro con il tennista argentino Juan Martin Del Potro.

Ma Bergoglio era attento anche al mondo dello spettacolo. Il 14 giugno 2024 ha ricevuto in Vaticano a un centinaio di comici da tutto il mondo nella Sala Clementina prima di partire per il G7 in Puglia, tra cui Christian De Sica, Lino Banfi, Jerry Calà, Jimmy Fallon e la “Sister Act” Whoopi Goldberg. “Portate il sorriso in mezzo a notizie cupe”, disse in quell’occasione il Santo Padre.

Da ricordare poi l’incontro con il leader degli U2 Bono Vox, la rockstar irlandese da sempre impegnato per i diritti civili e per la lotta alla povertà.

