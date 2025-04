La Santa Sede diffonde un aggiornamento sul Santo Padre: per i riti pasquali ancora nessuna previsione

Sorprese e miglioramenti costanti. Papa Francesco prosegue la sua convalescenza in maniera “regolare” e “allo stesso tempo ci sono dei miglioramenti che si notano con le uscite degli ultimi giorni (giovedì è stato contento di andare in Basilica e salutare le persone) sia per quanto riguarda la fisioterapia motoria e respiratoria. Il Papa può stare senza ossigeno per lunghi periodi e, l’altro giorno, nell’incontro con Re Carlo non ha usato i naselli. Gli alti flussi restano solo per uso terapeutico”. La Santa Sede fa un punto sulle condizioni del Pontefice e sottolinea: “I miglioramenti si registrano anche dopo i controlli effettuati ai polmoni”.

Nessuna previsione per i riti di Pasqua per Bergoglio

Per quanto riguarda le funzioni del Triduo Pasquale, però, dal Vaticano “non c’è nessuna previsione” e sulle decisioni circa la partecipazione del Pontefice influirà “il meteo”. Intanto per la Messa della Domenica Bergoglio ha delegato il cardinale Leonardo Sandri. Questo l’aggiornamento della sala stampa della Santa Sede nel briefing di venerdì avvenuto all’indomani del blitz a sorpresa di Bergoglio, in carrozzina e senza l’abito talare, nella Basilica di San Pietro. Una cosa che il Papa ha deciso mentre passeggiava a Casa Santa Marta.

Le restauratrici che lo hanno incontrato: “E’ stato molto carino”

Nel corso del suo giro Bergoglio ha incrociato due restauratrici. “Papa Francesco ieri ci ha chiesto se ci eravamo occupate del restauro e ci ha ringraziato. È stato molto carino con noi, all’inizio non lo avevamo conosciuto”, hanno raccontato Lorena Araujo Pineiro e Michela Malfanti, le due restauratrici che ieri hanno incontrato Papa Francesco nel corso della visita a sorpresa di Bergoglio nella Basilica di San Pietro.”Stavamo lavorando poi il Papa è arrivato per vedere i restauri e ci ha salutato. Gli abbiamo dato la mano”, hanno aggiunto. A stringere la mano è stata Malfanti che, parlando a LaPresse, ha definito il momento come una “grande emozione sentire il suo ringraziamento”. “Avevo la mano molto fredda – ha aggiunto- e avevo paura di dargliela”

