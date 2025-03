Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede: "In alcuni momenti non ha bisogno di ossigenoterapia"

Le condizioni di salute di Papa Francesco sono stazionarie. “La giornata del Papa è trascorsa in linea con quella di ieri: fisioterapia motoria e respiratoria, preghiera, un po’ di lavoro e terapia farmacologica. La situazione è stazionaria. Per quanto riguarda la fisioterapia respiratoria e motoria si registrano piccoli lievi miglioramenti dal punto di vista respiratorio e motorio”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede.

“In alcuni momenti della giornata Papa Francesco può fare a meno dell’ossigenoterapia ed è per questo che nella foto di ieri si è visto senza ausilio”, ha aggiunto la Santa Sede. A conferma dei miglioramenti per quanto riguarda la situazione respiratoria “oggi si sono usati di meno gli alti flussi, si è tornati alle cannule nasali“. Sostanzialmente sono tre i tipi di ossigenoterapia: cannule nasali, alti flussi e, di notte, ventilazione meccanica non invasiva.

Domenica, inoltre, Bergoglio è apparso in foto per la prima volta da quando è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale.

The Holy See Press Office has released a picture of Pope Francis in prayer after concelebrating the Eucharist this morning. It’s the first to be released since the Pope’s hospitalisation on 14 February.

Photo © Holy See Press Office pic.twitter.com/U2vvzAI1gv

— Vatican News (@VaticanNews) March 16, 2025