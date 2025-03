La comunità tanguera di Roma ha voluto portare il proprio saluto a Papa Francesco sulle note del tango nel piazzale antistante il policlinico Gemelli. Tra i promotori Daiana Guspero, coreografa e ballerina che già si è esibita davanti al papa nel 2014. “Sono stata la seconda ballerina a ballare per un Pontefice – speiga Daiana Guspero – Ero molto emozionata perché so che a Papa Francesco ama il tango. Siamo voluti venire qui per regalargli questa nostra preghiera e so che lui apprezzerà tantissimo”.

