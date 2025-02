Credit Pontificio Santuario di Pompei

Papa Francesco ha annunciato la convocazione di un Concistoro per le prossime canonizzazioni

Bartolo Longo sarà santo. Papa Francesco ha annunciato la convocazione di un Concistoro per le prossime canonizzazioni, come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede. Il Pontefice ha approvato i voti favorevoli della Sessione Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi membri del Dicastero per la canonizzazione del Beato Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros, nato a Isnotu (Venezuela) il 26 ottobre 1864 e morto a Caracas il 29 giugno 1919, e del Beato Bartolo Longo, nato a Latiano (Italia) il 10 febbraio 1841 e morto a Pompei.

Campane a festa al Santuario Pompei

Le campane del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei hanno suonato a festa alla notizia della canonizzazione di Bartolo Longo, fondatore del Santuario. L’arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, si è recato in Basilica per pregare davanti all’immagine della Madonna del Rosario e poi nella cappella dedicata al Beato Bartolo Longo, dove ha guidato la recita del Te Deum. Insieme a lui, si sono raccolti in preghiera i sacerdoti della città mariana, i diaconi, le suore domenicane Figlie del Santo Rosario di Pompei, i religiosi di altre congregazioni e i numerosi pellegrini presenti nel Santuario.

La festa si è estesa anche ai centri Beata Vergine e Bartolo Longo, alle case famiglia del Centro Giovanni Paolo II, alla Mensa dei poveri Papa Francesco e in tutti i luoghi della carità pompeiana. La Conferenza episcopale campana ha espresso grande gioia e riconoscenza per la notizia che Papa Francesco ha approvato i voti favorevoli della Sessione Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi per la canonizzazione del Beato Bartolo Longo.

Il processo di canonizzazione

Nel 2024, monsignor Tommaso Caputo e monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Cec, avevano avanzato la richiesta ufficiale per la canonizzazione di Bartolo Longo. La risposta positiva del Santo Padre è stata accolta con profonda gratitudine, specialmente considerando il momento di sofferenza in cui il Papa si trovava presso l’Ospedale Gemelli. Monsignor Caputo ha dichiarato: “Ogni parola sembra incapace di spiegare tutta la nostra commozione e la gratitudine per il Papa che, pur in un momento di sofferenza e dalla ‘cattedra’ speciale dell’Ospedale Gemelli, ha voluto concedere a tutti i devoti della Madonna di Pompei, ovunque nel mondo, questa grande gioia”.

Chi era Bartolo Longo

Bartolo Longo, nato a Latiano, in Puglia, visse tra la metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Durante gli studi di Giurisprudenza a Napoli attraversò un periodo di interesse per lo spiritismo, ma ritrovò la fede grazie all’aiuto di alcuni sacerdoti. Da quel momento si dedicò con fervore alle opere di carità e all’evangelizzazione, migliorando le condizioni di vita dei poveri della Valle di Pompei. Nel 1875 portò nella cittadina campana un’immagine della Madonna e l’anno successivo avviò la costruzione del santuario, consacrato alla Madonna del Rosario il 7 maggio 1891.

