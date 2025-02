Decimo giorno di ricovero al "Gemelli" di Roma per il Santo Padre

Monsignor Rino Fisichella, ha rivolto un pensiero a Papa Francesco prima di leggere il testo dell’omelia scritta dal Pontefice per la messa del Giubileo dei Diaconi. “Sentiamo Papa Francesco benché in un letto d’ospedale, lo sentiamo vicino a noi e in mezzo a noi. Questo ci obbliga a insistere nella preghiera perché il Signore lo assista nella malattia”, ha detto il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo.

Il Santo Padre è ricoverato ormai da dieci giorni al “Gemelli” di Roma per curare una polmonite bilaterale. Le sue condizioni sabato hanno preoccupato il mondo cattolico: Bergoglio ha sofferto per “una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l’applicazione di ossigeno ad alti flussi”.

Papa Francesco, cardinale Muller: “Dimissioni? Non si scende dalla Croce”

“Le dimissioni di un Papa, di qualsiasi Papa, a mio parere non possono essere considerate un’opzione. Dalla Croce non si scende, esattamente come indicano le scritture”. Lo dice in un’intervista a Il Messaggero il cardinale Gerhard Muller, in merito alla possibilità di dimissioni di Papa Francesco, che da 10 giorni è ricoverato all’ospedale Gemelli e le cui condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime ore.

Papa Francesco, card. Reina: “Questa sera Messa speciale per Bergoglio”

Questa sera alle 17.30 nella Chiesa di San Giovanni Laterano in Roma il vicario del Papa per la città, il cardinale Baldo Reina, presiederà una Santa Messa con una speciale intercessione per la salute di Papa Francesco; lo stesso faranno i parroci e i sacerdoti nelle celebrazioni di oggi. “In comunione di fede e di preghiera, ciascuno nella propria comunita’ – è l’invito del cardinale vicario ai fedeli -, innalzeremo al Signore la nostra supplica per il Santo Padre, affinché lo sostenga con la Sua grazia e lo ricolmi della forza necessaria per attraversare questo momento di prova”.

