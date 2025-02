Bergoglio è al Policlinico Gemelli per un'infezione alle vie respiratorie

Quinto giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma per Papa Francesco. A quanto si apprende Bergoglio, che anche ieri sera ha chiamato la parrocchia della ‘Sacra Famiglia’ di Gaza, avrebbe trascorso una notte tranquilla.

Annullati gli impegni di Papa Francesco

“A motivo delle condizioni di salute del Santo Padre, l’Udienza Giubilare di sabato 22 febbraio è annullata”. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede precisando che “per la celebrazione della Santa Messa in occasione del Giubileo dei Diaconi, in programma per domenica 23 febbraio, alle 9, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha delegato S.E. Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo”.

Il bollettino medico

“La notte è trascorsa tranquilla, il Papa ha riposato, ha fatto colazione e si ha dedicato alla lettura di alcuni quotidiani”. Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni ai giornalisti. Un prossimo bollettino sarà diramato nel tardo pomeriggio.

