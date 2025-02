Lo ha comunicato la sala stampa vaticana

A causa di una bronchite da cui è affetto in questi giorni, e per continuare la sua attività, nei giorni venerdì 7 e sabato 8 febbraio, le udienze di Papa Francesco si svolgeranno a Casa Santa Marta. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Già ieri il Pontefice era apparso non in un brillante stato di salute, con un raffreddore che gli aveva impedito di leggere durante l’udienza generale del mercoledì.

Papa: “In Italia si è perso entusiasmo per maternità e paternità”

Stamattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza ostetriche, medici ginecologi e personale delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. “In Italia, e anche in altri Paesi, sembra si sia perso l’entusiasmo per la maternità e la paternità; le si guarda come fonte di difficoltà e di problemi, più che come lo spalancarsi di un nuovo orizzonte di creatività e di felicità. E questo – lo sappiamo – dipende molto dal contesto sociale e culturale”, ha detto il Pontefice che ha poi riflettuto su 3 ambiti della loro missioni. Il primo, la professionalità, “è lo strumento con cui potete esercitare al meglio la carità che vi è affidata, sia nell’accompagnamento ordinario delle future mamme, sia affrontando situazioni critiche e dolorose. In tutti questi casi la presenza di professionisti preparati dona serenità e, nelle situazioni più gravi, può salvare la vita”. Il secondo, la sensibilità umana, va coltivata “in un momento cruciale dell’esistenza come quello della nascita di un figlio o di una figlia”. Il terzo, la preghiera, “è una medicina nascosta ma efficace che chi crede ha a disposizione, perché cura l’anima” poi l’invito a condividerla “con i pazienti”.

