La visita sorpresa alla storica leader dei radicali dopo il ricovero in ospedale

Papa Francesco a sorpresa in visita a casa di Emma Bonino, la storica leader dei radicali dimessa da poco dall’ospedale. Bonino nelle scorse settimane era stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito e poi in un’altra clinica.

“Mi sono spaventata davvero e questa volta mi prendo una tregua dalla politica” aveva detto in una intervista a Repubblica Emma Bonino, tornata nella sua casa dopo il ricovero in terapia intensiva per una crisi cardiaca e respiratoria. “Quando si sta male è chiaro che le questioni essenziali della vita e della morte emergono con più forza”, afferma Bonino.

“Sta benissimo?” chiedono a Bergoglio i giornalisti fuori dalla casa, e lui fa cenno di sì con la testa. “Incontro molto cordiale”, aggiunge il Santo Padre.

La dipendente della pizzeria accanto: “Emozione grande, incredibile”

“Non sono una fedele ma vedere dal vivo Papa Francesco è un’emozione incredibile“. Così a LaPresse Caterina, dipendente del Corner Pizza, un esercizio commerciale che si trova nella piazza dove abita Emma Bonino. Oggi il Papa ha fatto visita alla storica leader dei radicali ed è passato davanti al locale, dove molte persone si sono affacciate per fare foto e video. “Io sono di origini straniere, vengo dalla Romania. Lavoro qui da tre anni – dice ancora – E non lo avevo mai visto. E’ stato davvero emozionante devo dire”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata