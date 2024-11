Lo ha detto Bergoglio parlando all'università Gregoriana

“Come la Chiesa, così l’università deve essere un’armonia di voci. L’università dev’essere la casa del cuore, la cultura è una missione d’amore”. Così Papa Francesco parlando all’università Gregoriana. “Ogni persona ha la propria peculiarità che va inserita nella giusta sinfonia della Chiesa che lo fa lo Spirito. Noi non dobbiamo guastarla. Spesso prevalgono stili tirannici con la presunzione che solo il proprio pensiero sia quello giusto, ma è ideologia. State attenti all’ideologia”, ha aggiunto Bergoglio.

“Siamo nel tempo in cui l’istruzione era un privilegio, condizione che non si è ancora estinta”, ha detto ancora il Papa nel suo discorso. Poi, riferendosi all’intelligenza artificiale, ha ricordato agli studenti: “Nessun algoritmo potrà sostituire la poesia, l’ironia, l’amore e la forza della fantasia”, ha aggiunto. Infine, sempre parlando del ruolo dell’università in relazione alla formazione, ha detto: “Purtroppo ci sono tanti discepoli della ‘Coca Cola spirituale’“.

