Sadyr Zhaparov ha poi incontrato il cardinal Parolin

Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nell’Auletta dell’Aula Paolo VI, il Presidente della Repubblica del Kyrgyzstan, Sadyr Zhaparov, il quale si è successivamente incontrato con Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da Sua eccellenza monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Nel corso del cordiale colloquio in Segreteria di Stato, sono state rilevate le buone relazioni tra la Santa Sede e il Kyrgyzstan e ci si è soffermati sulla mutua collaborazione in campo sanitario, educativo e culturale e su alcuni aspetti della vita della Chiesa locale. Nel prosieguo della conversazione, vi è stato anche uno scambio di opinioni sull’attualità internazionale, con speciale attenzione ai conflitti in corso e alle questioni umanitarie, rilevando l’importanza di un impegno urgente per la promozione della pace.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata