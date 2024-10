Il Pontefice dopo il suo viaggio in Belgio aveva definito "sicari" i medici che praticano l'interruzione della gravidanza

Il primo ministro belga Alexander De Croo contro le dichiarazioni di Papa Francesco che, al termine del suo viaggio nel Paese, aveva definito “sicari” i medici che praticano l’aborto. “Le parole del Papa sono inaccettabili, non abbiamo alcuna lezione da imparare“, ha affermato il premier intervenuto in plenaria alla Camera. “È totalmente inaccettabile che un capo di Stato straniero faccia un tale discorso in relazione alle leggi del nostro Paese. I giorni in cui la Chiesa ci dettava l’agenda sono alle nostre spalle“, ha aggiunto il premier che ha poi invitato il Nunzio Apostolico in Belgio a un colloquio.

