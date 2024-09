Il Pontefice in Belgio: "Essere una Chiesa che si fa serva di tutti senza soggiogare nessuno"

Dopo avere incontrato nei giorni scorsi le vittime degli abusi e delle adozioni forzate da parte dei membri della Chiesa in Belgio, Papa Francesco è tornato a parlare del tema sabato, in un discorso nella Basilica del Sacro Cuore di Koekelberg incontrando i rappresentanti del clero locale. “Gli abusi generano atroci sofferenze e ferite, minando anche il cammino della fede. E c’è bisogno di tanta misericordia, per non rimanere col cuore di pietra dinanzi alla sofferenza delle vittime, per far sentire loro la nostra vicinanza e offrire tutto l’aiuto possibile, per imparare da loro a essere una Chiesa che si fa serva di tutti senza soggiogare nessuno. Sì, perché una radice della violenza consiste nell’abuso di potere, quando usiamo i ruoli che abbiamo per schiacciare gli altri o per manipolarli”, ha detto il Pontefice.

