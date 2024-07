Il Pontefice: "Indifferenza è cancro della democrazia"

“La parola stessa democrazia non coincide semplicemente con il voto del popolo”. Lo ha detto Papa Francesco nel suo discorso a Trieste per la 50esima Settimana dei cattolici italiani. “Nel frattempo – ha aggiunto a braccio – a me preoccupa il numero ridotto della gente che è andata a votare. Cosa significa?”.

Per il Pontefice “tutti devono sentirsi parte di un progetto di comunità; nessuno deve sentirsi inutile. Certe forme di assistenzialismo che non riconoscono la dignità delle persone sono ipocrisia sociale. E cosa c’è dietro questo prendere le distanze dalla realtà sociale? C’è l’indifferenza e l’indifferenza è un cancro della democrazia. Un non partecipare”.

Papa Francesco: “Potere non divenga autoreferenziale”

“Possiamo immaginare la crisi della democrazia come un cuore ferito. Ciò che limita la partecipazione è sotto i nostri occhi. Se la corruzione e l’illegalità mostrano un cuore ‘infartuato’, devono preoccupare anche le diverse forme di esclusione sociale. Ogni volta che qualcuno è emarginato, tutto il corpo sociale soffre. La cultura dello scarto disegna una città dove non c’è posto per i poveri, i nascituri, le persone fragili, i malati, i bambini, le donne, i giovani. Il potere diventa autoreferenziale, incapace di ascolto e di servizio alle persone”, ha aggiunto Bergoglio nel suo discorso.

