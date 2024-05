L'appello del Santo Padre durante l'udienza generale in Aula Paolo VI

“Non dimentichiamo di pregare per la pace. Preghiamo i popoli che sono vittime della guerra. La guerra è sempre una sconfitta. Sempre. Pensiamo alla martoriata Ucraina che soffre tanto. Pensiamo agli abitanti della Palestina e Israele che sono in guerra”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’udienza generale in Aula Paolo VI. “Chiediamo la vera pace per questi popoli e per tutto il mondo – ha aggiunto -. Purtroppo oggi gli investimenti che danno più rendimento sono le fabbriche delle armi. Terribile. Guadagnare con la morte. Preghiamo per la pace, che vada avanti”.

