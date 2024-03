Non è la prima volta che accade, né a lui né in generale: anche Giovanni Paolo II nel 2005 saltà l'appuntamento

E’ la seconda volta che Papa Francesco salta la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo. Anche l’anno scorso, infatti, il Santo Padre non è stato presente al rito a causa del “freddo intenso” di quei giorni a Roma: i medici, infatti, gli avevano suggerito un po’ di prudenza dopo la bronchite acuta che lo aveva costretto ad un ricovero al Gemelli. Sono state comunque 25mila le persone presenti alla Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo.

Non è la prima volta che un Papa non partecipa in presenza all’appuntamento che ricorda la morte di Gesù. Prima di Francesco, infatti, già Giovanni Paolo II nel 2005, a causa delle sue condizioni di salute, fu costretto a saltare l’appuntamento del Venerdì Santo a cui teneva tanto. Quella Via Crucis di 18 anni fa è passata alla storia per la drammatica immagine di Wojtyla inquadrato nella sua cappella privata appeso alla Croce. Lui – il Papa della comunicazione – che comunicava al mondo la gravità del suo stato di salute. Si mostrava a tutti senza filtro alcuno. Un manifesto del suo lungo pontificato segnato da tanta sofferenza e da un attentato subito. Era il 25 marzo 2005 e Wojtyla mandò un messaggio ai partecipanti per testimoniare la propria vicinanza spirituale. Già la Domenica delle Palme, però, il Papa polacco si era mostrato sofferente più del solito. Si affacciò dalla finestra di San Pietro per la Benedizione, ma non parlò. La Domenica di Pasqua non fu in grado di celebrare la Messa e non riuscì a leggere il Messaggio ‘Urbi et Orbi’. Il messaggio fu letto dal cardinal Sodano. Era il 27 marzo.L’ultima apparizione pubblica è datata 30 marzo 2005 quando apparve alla finestra su Piazza San Pietro. Pochi istanti in cui provò a far sentire, inutilmente, la propria voce. Poche ore dopo l’inizio del calvario di Giovanni Paolo II. Giorni frenetici con un fiumi di notizie, indiscrezioni e tanta attesa per quella notizia che sembrava non dovesse mai arrivare, ma che arrivò alle 21:37 del 2 aprile. Era il sabato dopo Pasqua e il Papa “venuto da molto lontano” lasciava questa terra.

