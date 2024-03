Le immagini da piazza San Pietro

Papa Francesco ha perso per un attimo la sua papalina. E’ successo la mattina di mercoledì 13 marzo mentre Bergoglio stava salutando i fedeli a bordo della Papamobile in piazza San Pietro, in Vaticano. Il Pontefice, però, non ha letto la catechesi, al suo posto c’era don Pierluigi Giroli. “Sono ancora un po’ raffreddato”, ha detto il capo della Chiesa.

