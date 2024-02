Bergoglio ha detto al settimanale 'Credere': "Nessuno si scandalizza se do la benedizione a un imprenditore che magari sfrutta la gente: e questo è un peccato gravissimo"

Bergoglio torna sul caso della benedizioni per le coppie omosessuali: “Nessuno si scandalizza se do la benedizione a un imprenditore che magari sfrutta la gente: e questo è un peccato gravissimo. Mentre si scandalizza se la do a un omosessuale… Questo è ipocrisia! Il cuore del documento è l’accoglienza”. Così Papa Francesco intervistato dal settimanale ‘Credere’ in merito alle polemiche suscitate dalle benedizioni alle coppie gay.

