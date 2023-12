Il pontefice ha ringraziato per i messaggi di auguri ricevuti da tante parti del mondo

“Grazie per le vostre preghiere, continuata e pregare per il Papa, ce n’è bisogno“. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus rivolgendosi ai fedeli in Piazza San Pietro ringraziando “quanti mi hanno indirizzato messaggi augurali da Roma e da tante parti nel mondo”.

