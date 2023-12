Da Gian Lorenzo Bernini a una serie di papi: Niccolò IV, Pio V, Sisto V

“Il posto è già pronto. Voglio essere sepolto a Santa Maria Maggiore“. Papa Francesco ha deciso dove passerà l’eternità e, nonostante gli acciacchi dovuti all’età – compirà 87 anni il prossimo 17 dicembre – assicura alla tv messicana N+ che resterà al suo posto fino alla fine, sebbene abbia firmato nel 2013 la lettera di dimissioni qualora le sue condizioni di salute compromettano in modo permanente le sue capacità decisionali.

Il Santo Padre ha predisposto tutto – snellendo addirittura i rituali dei funerali papali – e indicando appunto l’amata basilica di Santa Maria Maggiore come luogo di sepoltura. Una scelta che si può definire inconsueta, visto che tutti gli ultimi pontefici sono tumulati nella basilica vaticana, ma che non stupisce, poiché Bergoglio è molto devoto alla Vergine Salus Populi Romani, dove fa tappa prima e dopo ogni viaggio apostolico.

La storia della Basilica

La basilica, che si trova in piazza dell’Esquilino a Roma ed è stata edificata durante il pontificato di Liberio e poi ricostruita da papa Sisto III che la dedicò al culto della Madonna, ospita le spoglie di vari pontefici, tra cui due francescani: Niccolò IV (1227-1292), primo papa appartenente all’Ordine francescano e il primo a essere sepolto a Santa Maria Maggiore; ‘il Papa inquisitore’ Pio V (1504-1572), il francescano Sisto V (1521- 1590), Paolo V (1552-1621), Clemente VIII (1536 – 1605), Clemente IX (1600-1669) che fu papa per soli due anni dal 1667 al 1669.

Chi è sepolto nella Basilica

In Santa Maria Maggiore è sepolto il massimo artefice dell’età barocca, Gian Lorenzo Bernini, nella tomba di famiglia. L’ultima sepoltura importante – autorizzata proprio da Bergoglio nel 2017 – è quella dell’ex cardinale di Boston, Bernard Law, tristemente conosciuto per aver insabbiato lo scandalo degli abusi sui minori che ha devastato la Chiesa americana negli ultimi decenni. La Basilica è stata indicata anche come uno dei possibili luoghi di sepoltura, mai scandagliato, di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa a 15 anni nel giugno del 1983 e mai ritrovata.

