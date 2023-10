Il Pontefice nell'Angelus: "Continuo a seguire la situazione con tanto dolore"

“Continuo a seguire con tanto dolore quanto accade in Israele e Palestina, ripenso a tanti, in particolare piccoli e anziani. Rinnovo l’appello per la liberazione degli ostaggi e chiedo con forza che bambini, malati, anziani, donne e tutti i civili non siano vittime del confitto. Si rispetti il diritto umanitario, soprattutto a Gaza dov’è urgente e necessario garantire corridoi umanitari e soccorrere tutta la popolazione”. Così Papa Francesco nell’Angelus della domenica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata