Bergoglio si è espresso sul conflitto in Medioriente

Anche Bergoglio si esprime sul conflitto in Medioriente. “E’ diritto di chi è attaccato di difendersi, ma sono molto preoccupato per l’assedio totale in cui vivono i palestinesi a Gaza, dove pur ci sono state molte vittime innocenti”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro davanti ai pellegrini e ai fedeli lì riuniti. “Il terrorismo e gli estremismi – aggiunge – non aiutano a raggiungere una soluzione al conflitto tra israeliani e palestinesi ma alimentano l’odio, la violenza, la vendetta e fanno solo soffrire gli uni e gli altri. Il Medioriente non ha bisogno di guerra ma di pace. Una pace costruita sulla giustizia, sul dialogo e sul coraggio della fraternità”.

