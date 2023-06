Bergoglio in una nota invoca "la pace eterna per lui e la consolazione per chi lo piange"

Papa Francesco ricorda Silvio Berlusconi: “Informato del decesso dell’amato padre, senatore Silvio Berlusconi, desidera porgere a lei e ai familiari la sua

vicinanza, assicurando sentita partecipazione al lutto per la perdita di un protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica” si legge in una nota.

Sua Santità “invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita. Mi unisco al cordoglio con un fervido ricordo nella preghiera”, dice ancora Bergoglio.

