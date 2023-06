Parla il professor Sergio Alfieri, che ha operato il Pontefice all'addome al Policlinico Gemelli di Roma

“Il decorso post-operatorio di Papa Francesco continua a essere regolare. Lui sta bene. Il Santo padre sta svolgendo una convalescenza attenta che mira al minor sforzo della parete addominale. Per questo motivo con tutto il personale medico e con il suo assistente personale Strappetti abbiamo chiesto al Santo Padre di soprassedere a dire l’Angelus domani in pubblico”. Così il Professor Sergio Alfieri che ha operato all’addome Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma. Accanto a lui nell’atrio del polo ospedaliero il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni che precisa: “Il Santo Padre dirà l’Angelus in privato nella sua stanza di ospedale e chiunque vorrà unirsi in preghiera lo potrà fare seguendo la preghiera dell’Angelus”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata