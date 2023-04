E' stato accolto dal Vescovo incaricato per la Pastorale giovanile Mons. Ferenc Palánki

Papa Francesco, lasciata la Nunziatura Apostolica di Budapest, si è trasferito in auto alla Papp László Budapest Sportaréna per l’incontro con i giovani. Al suo arrivo è stato accolto da un’ovazione e ha cambiato vettura: su un’auto elettrica ha, infatti, fatto un giro tra i presenti. Poi è stato accolto dal Vescovo incaricato per la Pastorale giovanile Mons. Ferenc Palánki, Vescovo di Debrecen-Nyíregyháza. Qui, dopo il saluto del vescovo, l’esecuzione di una danza tradizionale e le testimonianze di due giovani – un giovane della comunità greco-cattolica e di un’universitaria – Papa Francesco pronuncerà il suo quarto discorso nella capitale ungherese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata