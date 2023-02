Bergoglio ha incontrato i Vescovi in Congo

Papa Francesco incontra i vescovi congolesi. “Che non succeda di pensarci autosufficienti, tanto meno di vedere nell’episcopato la possibilità di scalare posizioni sociali e di esercitare il potere”, ha detto il Pontefice nel suo discorso presso la sede della Conferenza Episcopale Nazionale del Congo sottolineando a braccio lo “spirito brutto del carrierismo”. “Stiamo attenti a mondanità”, ha avvertito Bergoglio che poi ha proseguito: “E soprattutto: che non entri lo spirito della mondanità, che ci fa interpretare il ministero secondo i criteri dei propri utili tornaconti, che rende freddi e distaccati nell’amministrare quanto ci è affidato, che porta a servirci del ruolo anziché servire gli altri, e a non curare più la relazione indispensabile, quella umile e quotidiana della preghiera. La mondanità è il peggio che può accadere alla Chiesa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata