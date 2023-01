Dai ministeri al Senato, passando per le sedi dei Comuni: tutti gli edifici a lutto

Bandiere a mezz’asta oggi nei luoghi istituzionali per i funerali di Ratzinger, Papa emerito Bendetto XVI. Bandiere giù, tra gli altri, a Palazzo Marino, a Milano, al ministero della Giustizia e della Cultura, in Senato e alla Camera.

L’omaggio del ministero della Giustizia

Bandiere a mezz’asta al ministero della Giustizia di via Arenula e in tutti gli edifici pubblici. La decisione, in omaggio al Papa emerito Benedetto XVI, nel giorno della celebrazione dei funerali solenni nella basilica di San Pietro. Anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, partecipa alle esequie di Papa Ratzinger, insieme con le più alte cariche istituzionali, ai capi di Stato e alle delegazioni degli altri Paesi.

In Senato bandiere a mezz’asta per Ratzinger

Le bandiere italiana ed europea sono esposte oggi a mezz’asta negli edifici del Senato della Repubblica, in occasione delle esequie solenni del Papa emerito Benedetto XVI. Lo comunica una nota di Palazzo Madama.

Gualtieri: “Suo affetto per Roma non sarà dimenticato”

“Roma si stringe alla comunità dei fedeli di tutto il mondo per dare l’ultimo saluto al papa emerito. Benedetto XVI ha portato sempre nel cuore una profonda fede, grande sapienza e dedizione. Le romane e i romani mai dimenticheranno il suo affetto sincero per la nostra città”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata