Lo ha detto il segretario del Papa emerito in un'intervista a Die Tagespost

Il Motu proprio ‘Traditisonis custodes’ pubblicato da Papa Francesco nel 2021 – cioè la stretta sulla messa in latino – ha rattristato il Papa emerito Benedetto XVI, Papa Ratzinger. Lo ha detto il segretario di Joseph Ratiznger, Georg Gänswein, in un’intervista a Die Tagespost. In ‘Traditionis Custodes’ Francesco ha, di fatto, posto condizioni particolarmente restrittive per quanto riguarda il cosiddetto rito tridentino o Messa in latino, contrariamente a quanto invece previsto nel Motu proprio ‘Summorum pontificum’ di Benedetto XVI del 2007. “Quello è stato un punto di svolta. Credo che Papa Benedetto abbia letto questo Motu proprio con dolore nel cuore”, ha affermato Gänswein.

