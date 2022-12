Lo Spiegel: "Ha suscitato polemiche anche dopo le dimissioni"

La morte di Joseph Ratzinger campeggia sui siti du tutti i principali quotidiani tedeschi. Lo Spiegel mette in luce che il Papa emerito “anche dopo le sue dimissioni, ha suscitato polemiche” con alcune dichiarazioni. Di “teologo controverso” parla anche il ‘Frankfurter Allgemeine’ mentre ‘Die Welt’ punta sulla sua decisione di dimettersi nel 2013, la prima volta nella storia del papato. ‘Die Zeit’ invece ricorda gli “scandali e abusi” che “oscurarono” il suo mandato con le accuse di non aver intrapreso “azioni appropriate” per fermarli. Secondo il quotidiano Ratzinger “ha resistito alla modernizzazione della Chiesa” facendo “scemare l’entusiasmo iniziale dei tedeschi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata