Le parole del Pontefice durante l'omelia della Santa Messa nella Basilica di San Pietro

Papa Francesco ha rivolto il suo pensiero ai bambini, specialmente a quelli divorati dalle guerre. “Anche in questo Natale un’umanità insaziabile di soldi, potere e piacere non fa posto, come fu per Gesù, ai più piccoli, a tanti nascituri, poveri, dimenticati”, ha sottolineato il Pontefice nell’omelia della messa natalizia davanti a circa 7mila fedeli presenti nella Basilica di San Pietro. Arrivato in sedia a rotelle alla celebrazione, Bergoglio ha invitato a ritrovare il senso del Natale esortando a guardare la mangiatoia, un elemento essenziale del presepe.

