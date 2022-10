Il Pontefice ha ricordato anche le persone rimaste uccise a Seul

(LaPresse) “Preghiamo per le vittime dell’attentato terroristico che a Mogadiscio ha ucciso più di 100 persone tra le quali molti bambini. Dio converta il cuore dei violenti”. Così Papa Francesco durante l’Angelus in piazza San Pietro. Il Pontefice ha ricordato anche le persone rimaste uccise nella calca di Seul, in Corea del Sud.

