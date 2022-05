L'appello del Pontefice nel giorno della festa dei lavoratori: "Rinnovo la richiesta per i corridoi umanitari"

(LaPresse) “Anche ora da qui rinnovo la richiesta che siano predisposti corridoi umanitari sicuri per le persone che sono intrappolate nell’acciaieria”. Così papa Francesco parlando in piazza San Pietro al Regina Coeli. “Oggi inizia il mese dedicato alla Madre di Dio, invito tutti a pregare ogni giorno di maggio il rosario per la pace. Il pensiero va subito alla città di Mariupol, la città di Maria, bombardata e distrutta”, ha detto il Pontefice. “Mentre si assiste a un macabro regresso dell’umanità mi chiedo insieme a tante persone angosciate se si stia veramente ricercando la pace, se ci sia la volontà di evitare la continua escalation militare e verbale, se si stia facendo tutto il possibile perché le armi tacciano”. “Vi prego, non ci si arrenda alla logica della violenza, alla perversa spirale delle armi, si imbocchi la via del dialogo e della pace”, ha chiesto.

