Così Francesco in occasione della ricorrenza diocesana della XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù

(LaPresse) Papa Francesco si è rivolto ai giovani nell’omelia della messa nella solennità di Cristo Re, in occasione della ricorrenza diocesana della XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù. “Siate liberi, autentici, siate coscienza critica della società. Alcuni di voi stanno criticando la contaminazione ambientale, fate bene, siate liberi nelle critiche. Abbiate la passione della verità, perché con i vostri sogni possiate dire: la mia vita non è schiava delle logiche di questo mondo, perché regno con Gesù per la giustizia, l’amore e la pace!”, le parole del Pontefice.

