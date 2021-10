Il capo della Casa Bianca in Vaticano: "Francesco il più grande combattente per la pace"

Clima, migranti, Covid e libertà di coscienza. In un colloquio fiume, Papa Francesco e Joe Biden, in chiaro, non parlano del nodo dell’aborto, spina nel fianco della Chiesa, soprattutto negli Stati Uniti. Poi però l’americano fa filtrare il messaggio chiave: “Il Papa è contento del fatto che sono un buon cattolico e ha detto che dovrei continuare a ricevere la Comunione”. Più tardi, fermandosi con i cronisti americani a Palazzo Chigi, continua a non dare dettagli ma confessa di aver ricevuto una benedizione.

Tra qualche settimana negli Stati Uniti i vescovi voteranno un documento sull’opportunità di dare la Comunione ai politici cattolici che sostengono posizioni pro-abortiste, tra questi figurano anche il presidente e la speaker della Camera, Nancy Pelosi. Il Vaticano avrebbe chiesto che il documento non contenga riferimenti ai politici e la questione potrebbe essere rientrata.

Il loro è stato un colloquio ampio. Un’ora e un quarto a porte chiuse, più del tempo dedicato a Barack Obama, 50 minuti, e di gran lunga più di quello dedicato a Donald Trump, 30 minuti. Scherzano i due, parlano vicini, dimenticano le restrizioni Covid.

Nessuna mascherina, strette di mani, complicità. La Casa Bianca si affretta a sottolineare che tra i due c’è “chiaro feeling”, che lo scambio “è stato molto caloroso” e che non sono mancati i sorrisi. Biden definisce Francesco “il più grande guerriero per la pace che abbia mai incontrato”, donandogli una moneta militare. Il sigillo degli Stati Uniti da un lato e quello del Delaware dall’altro, la 261a unità in cui ha servito il figlio Beau, che ha perso la vita a maggio del 2015: “Avrebbe voluto che ti facessi questo dono”, scandisce. Poi spezza la tristezza del momento: “La tradizione vuole che se la prossima volta che ci vediamo non ce l’hai, devi comprare da bere”, scherza Biden. E confessa: “sono l’unico irlandese che tu abbia mai incontrato a non aver mai bevuto”.

Una battuta scappa anche sull’età. Il presidente 78enne ricorda il giocatore di baseball Satchel Paige, noto per aver giocato molto a lungo. “Quanti anni penseresti di avere se non sapessi quanti anni hai? Tu 65 e io 60”, dice Biden al Pontefice 84enne. E accanto a lui sorride anche la first lady Jill che, in tailleur damascato blu notte, la gonna che copre il ginocchio, décolleté in tinta e veletta in pizzo nero sul capo, rispetta perfettamente il protocollo.

“È stato un onore incontrare di nuovo Papa Francesco oggi in Vaticano”, twitta poi il presidente Usa, al suo quarto incontro con Bergoglio. “Ho ringraziato Sua Santità per la sua difesa dei poveri del mondo e di coloro che soffrono la fame, i conflitti e le persecuzioni, e ho lodato la sua leadership nella lotta alla crisi climatica e nel porre fine alla pandemia”, ha aggiunto Biden.

