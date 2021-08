Spedita dalla Francia senza mittente, i carabinieri nel centro postale di smistamento a Peschiera Borromeo

Una busta con dei proiettili indirizzata al Papa è stata intercettata dai carabinieri. I militari della stazione di Paullo sono intervenuti la notte scorsa presso il centro postale di smistamento di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, dove il responsabile ha segnalato la presenza di un plico, con affrancatura francese, contenente tre 3 cartucce, preumibilmente di pistola. Era privo di mittente, proveniente dalla Francia e il destinatario, scritto a penna e poco leggibile, era ‘Il Papa – Città del Vaticano, P.zza S. Pietro in Roma’. La busta è stata sottoposta a sequestro per i successivi rilievi tecnici. Indagini in corso.

Leggi anche: Papa Francesco dimesso dall’ospedale

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata