Il pontefice ha ringraziato i volontari esortandoli a continuare nel loro impegno

Visita di Papa Francesco ai senza tetto prima del vaccino. Il Pontefice si è recato nell’atrio dell’Aula Paolo VI per un saluto alle persone in condizioni di necessità accolte e accompagnate da alcune associazioni romane mentre attendevano di essere vaccinate. Il Papa ha salutato i presenti, lungo il percorso preparato nell’Aula per la vaccinazione, dall’ingresso fino all’area di attesa a procedura avvenuta. Al termine del tragitto si è fermato per offrire un uovo di cioccolata, che è stato distribuito a tutti dal personale volontario, nel rispetto delle misure sanitarie previste. Il Santo Padre, mentre si fermava a conversare con alcuni volontari in un clima festoso e di affetto, li ha ringraziati raccomandando loro di “continuare nell’impegno!”.

