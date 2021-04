Il pontefice si è affacciato per il Regina Coeli dopo oltre un mese

(Lapresse) Pochi ma felici i fedeli che hanno accolto in piazza San Pietro il ritorno di Papa Francesco, tornato ad affacciarsi in occasione della recita del Ragina Coeli dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico. “Una tradizione la domenica venire ad ascoltare il Papa, ultimamente è mancato, siamo contenti di rivederlo”, dichiarano alcuni fedeli accorsi in piazza.

