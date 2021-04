Benedetto l'olio dei catecumeni e degli infermi

Per il secondo anno consecutivo Papa Francesco ha celebrato nella basilica di San Pietro la messa del Crisma, momento che apre i riti del triduo pasquale, davanti a un numero ristretto di persone per via delle restrizioni dovute alla pandemia. Durante la liturgia è stato consacrato il crisma ed è stato benedetto l’olio dei catecumeni e degli infermi.

